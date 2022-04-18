Кабмін заморозив тарифи на електроенергію: названо термін 

Україна не збирається підвищувати ціни на електроенергію для населення в умовах розв'язаної Росією війни.

В Україні до середини осені заморозили тарифи на електроенергію. Вони не зміняться до 31 жовтня.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Цим документом він продовжив дію поточних тарифів на пів року – їхня дія мала завершитися 30 квітня.

Таким чином, згідно з ухвалою, до 31 жовтня 2022 року тарифи на електроенергію в Україні фіксуються на рівні:

1,44 грн за кВт*година – при споживанні до 250 кВт*годину (включно) на місяць

1,68 грн за кВт*година – при споживанні понад 250 кВт*годину на місяць

Цією весною урядом заплановано збільшення тарифів на електроенергію, але через війну обсяги оплати впали майже на третину. Тому уряд вирішив заморозити ціни на електроенергію до кінця війни.

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