Каховская ГЭС: появились новые спутниковые снимки

На снимках можно увидеть уничтоженную российскими оккупантами плотину и затопленные окрестности.

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки последствий затоплений в Херсонской области после взрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Кадры были сделаны 16 июня и подробно демонстрируют нынешнее состояние уничтоженной дамбы. Фото есть в распоряжении Схем.

Каховская ГЭС

Если раньше территория терминала была полностью затоплена, новые изображения показывают, что вода уже отошла оттуда. Кроме того, на снимках можно увидеть речной терминал "Нибулон" в поселке Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

6 июня стало известно о разрушении дамбы Каховской ГЭС. Украина обвиняет в подрыве дамбы Каховской ГЭС Россию.

Служба безопасности Украины 9 июня обнародовала перехват разговора, в котором, как утверждается, российский военный заявляет, что подрыв совершила российская диверсионная группа – не ожидая последствий.

Украинские власти утверждали ранее, что российские военные миновали ГЭС на случай украинского наступления. Украинские представители подчеркивают, что плотина проектировалась с огромным запасом прочности против внешних воздействий, и подчеркивают, что она была взорвана изнутри.

По данным украинской разведки, россияне намеренно взорвали дамбу, однако сделали это хаотично, из-за чего затопили свою военную технику.

Кремль называет разрушение плотины "намеренной диверсией" со стороны Киева, не уточняя при этом, что именно могло привести к ее разрушению.

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде от подрыва Каховской ГЭС превысила 55 миллиардов гривен.

В Минздраве сообщили, что вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз сверх норм.

Взорвав ГЭС, оккупанты нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома, но самое главное – поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.

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