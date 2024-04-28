Как изменилась ситуация на фронте: новые данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Опытное, Выимка, Ивановское, Клищиевка и Новое Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.

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