Как оккупантам удается проводить плановые ротации: объяснение ISW

С начала октября 2023 г. российские войска провели несколько перегруппировок.

Российским оккупационным войскам удается проводить плановые ротации. Происходит это благодаря преимуществу по всей территории восточной Украины и отсутствию давления ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Концентрация всех боеспособных сухопутных войск России в Украине и постоянные усилия России по развертыванию сил, похоже, позволят российским войскам проводить в Украине плановые ротации на оперативном уровне.

"Российские войска удерживают инициативу на всей территории восточной Украины, а отсутствие украинских контрнаступательных операций, вероятно, снимает давление на оперативное развертывание, ранее частично ограничивающее способность россиян проводить ротации", — говорится в отчете.

Аналитики со ссылкой на заместителя начальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого отмечают, что российские войска в Украине составляют 462 тыс. военнослужащих, и это весь сухопутный компонент их сил. По его словам, большинство российских подразделений в Украине укомплектованы на 92-95% от их предполагаемой полной численности, а размер российской группировки позволяет захватчикам производить ротации по всей территории военных действий.

Кроме того, 11 января заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские военные успешно пополнили российские силы в Украине посредством постоянной скрытой мобилизации, которая привела к пополнению более 500 тыс. новых военнослужащих в течение 2023 года.

Специалисты ISW отмечают, что ранее наблюдали борьбу россиян за проведение ротаций на оперативном уровне с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года до контрнаступления Украины летом 2023 года.

"Очевидная способность РФ генерировать силы со скоростью, равной российским потерям, вероятно, дает оккупационным войскам возможность пополнять подразделения, которые российское командование отозвало с линии столкновения из-за деградации, а затем возвращать эти пополненные подразделения на фронт", — говорится в отчете.

Впрочем, вражеские войска не перехватили инициативу на поле боя в Херсонской области и, по всей видимости, деградируют части и соединения, действующие вблизи украинского плацдарма на восточном (левом) берегу Днепра, не прилагая очевидных усилий для проведения ротаций на оперативном уровне.

С начала октября 2023 г. российские войска провели несколько перегруппировок во время локальных наступательных операций на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях. Это, вероятно, дало русским войскам время для проведения ротаций, описанных Скибицким.

С лета 2023 года ISW не наблюдал массовых жалоб со стороны россиян на отсутствие ротаций по всему театру боевых действий, а общий темп российских операций соответствует сообщениям Скибицкого.

"Способность России проводить ротации на оперативном уровне, вероятно, позволит российским войскам поддерживать общий темп своих локальных наступательных операций на востоке Украины в ближайшей перспективе, но неясно, смогут ли они проводить эффективные ротации в долгосрочной перспективе или в случае интенсификации российских наступательных усилий или значительной украинской". контрнаступательной операции", — отмечают аналитики Института.

Специалисты считают, что российские оперативные ротации смягчают деградацию атакующих российских сил, которая со временем может привести к кульминации наступающих российских усилий. Отмечается, что российские войска проводят в Украине преимущественно тяжелые пехотные атаки штурмовыми группами, не обязательно нуждающимися в большом количестве техники или высоком уровне подготовки.

По мнению аналитиков, общий боевой потенциал российских войск в Украине с течением времени может ухудшиться, поэтому, несмотря на ротацию, российские военные не смогут вести несколько значительных наступательных операций одновременно.

"Если российское командование решит активизировать наступательные действия в Украине, российские военные также могут понести потери, которые будут превышать их способность генерировать новые силы, что ограничит количество личного состава, доступного для пополнения деградированных частей и соединений", — говорится в отчете ISW.

Неясно, сможет ли нынешняя российская криптомобилизационная кампания, в значительной степени опирающаяся на набор добровольцев и принудительную мобилизацию осужденных и мигрантов, обеспечить увеличение количества личного состава, необходимого для проведения ротаций во время интенсификации российских наступательных усилий.

Как сообщалось, в ГУР сообщили, что сейчас воюют в Украине около 462 тысяч российских военных. Кроме того, на временно захваченных территориях Украины размещено 35 тыс. человек "росгвардии", обеспечивающих оккупационный режим.

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