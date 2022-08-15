Когда военнослужащий, а когда преступник: Жданов объяснил разницу между комбатантом и убийцей

На основании чего Украина привлекает к ответственности военнослужащих РФ и приговаривает к реальным срокам.

Военнослужащие регулярных войск как Украины, так и России являются комбатантами (входящими в состав вооруженных сил воюющих государств) и не подлежат преследованию.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему российские солдаты, ведущие войну против Украины и убивающие гражданских граждан, а также военнопленных бойцов, должны быть привлечены к ответственности.

"Солдат под присягой, выполняющий приказ командира на поле боя, — комботант. Он находится в составе регулярного вооруженного формирования. Но если солдат начинает самостоятельно совершать уголовные деяния, он становится простым преступником. Тогда он подлежит уголовному преследованию. Если солдат во время боя убивает". противника, это подлежит амнистии. Но если он убивает военного другого войска, лишенного возможности защищаться, или убивает гражданское лицо, он преступник и должен нести ответственность за преступления", — сказал Жданов.

Как сообщалось ранее, российский диктатор Владимир Путин заявил, что его войска четко выполняют все цели "спецоперации" на Донбассе.

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