Стало известно, кто подорвал Северо-Крымский канал

Подозреваемые руководили захватом сооружений Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области

Заместителя командующего Черноморским флотом РФ и командиром бригады будут судить за подрыв Северо-Крымского канала на Херсонщине.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что в конце февраля 2022 года подозреваемые руководили захватом сооружений Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области.

"Генерал-майор заместитель командующего Черноморским флотом руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который относится к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе. В свою очередь, полковник командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, которые взорвали канал в нескольких местах", — говорится в сообщении.

Как следствие, значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, исключено осуществление надлежащего сращивания сельхозземель региона. Кроме того, нанесен значительный вред окружающей среде и нанесен материальный ущерб государству в больших размерах.

Херсонской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению и командира 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.438 УК Украины).

Напомним, расследователи установили личность палача, который кастрировал украинского военнопленного (фото).

Читайте также: