Стало відомо, хто підірвав Північно-Кримський канал

Підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині

Заступника командувача Чорноморського флоту РФ і командира бригади судитимуть за підрив Північно-Кримського каналу на Херсонщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що наприкінці лютого 2022 року підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині.

"Генерал-майор заступник командувача Чорноморського флоту керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. У свою чергу, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах.

Херсонською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, розслідувачі встановили особу ката, який кастрував українського військовополоненого (фото).

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