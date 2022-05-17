Маляр сообщила, когда и какую зарплату военнослужащие получат в мае

Маляр сообщила, когда и какую зарплату военнослужащие получат в мае

Первым траншем идет выплата денежного довольствия, а вторым — выплата дополнительного вознаграждения.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила подробности о начислении зарплаты военнослужащим.

Эту тему она обсудила во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" 17 мая.

"Если мы говорим о перечислении денег Министерства обороны войскам в мае, то речь идет о деньгах, начисляемых за апрель", — отметила Маляр.

Она добавила, что первым траншем идет выплата денежного довольствия, а вторым — выплата дополнительного вознаграждения в связи с введением военного положения.

"Это те 30 тыс. грн для всех военных, о которых вы уже знаете, и 100 тыс. грн – для тех, кто участвует в боевых действиях", — сообщила она.

Министерство обороны на основании заявления от ВСУ перечислило за апрель 51,5 млрд гривен. Ориентировочно до 20 мая воинские части должны отнести эти средства военнослужащим.

Ранее Маляр сообщала, что из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске ("ДНР") эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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