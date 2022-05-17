Можно ли вернуться в Украину беженцам со статусом временной защиты

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения уехали за границу, превысило 5,6 миллиона человек. Большинство из них для официального пребывания в стране получили статус временной защиты. О том, могут ли украинцы со статусом временной защиты вернуться на родину, в материале ТСН.ua

Напомним, кому присваивается статус временной защиты.

Также читайте Статус беженца или временная защита: в чем разница

Получить статус временной защиты могут граждане Украины, покинувшие территорию Украины из-за войны войны, лица с другим гражданством, которые легально проживали на территории Украины, или лица без гражданства, которые могут доказать, что они легально проживали в Украине на основании действующего разрешения на постоянное проживание.

Временная защита, в отличие от статуса беженца, не ограничивает выбор места и страны проживания. Поэтому украинцы со статусом временной защиты могут выезжать за пределы страны, где они его получили в любую другую страну, в том числе возвращаться в Украину. Следовательно, переселенец с временной защитой может вернуться в Украину в любое время.

Читайте также:

Открыть счет, перевести деньги – что предлагают украинцам зарубежные банки

Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года

Новые правила выезда за границу на собственном автомобиле: рекомендации НБУ