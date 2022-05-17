Чи можна повернутись до України біженцям зі статусом тимчасового захисту

Кількість біженців з України, які внаслідок російського вторгнення виїхала за кордон, перевищила 5,6 мільйона осіб. Більшість з них для офіційного перебування в країні отримали статус тимчасового захисту. Про те, чи можуть українці зі статусом тимчасового захисту повернутися на батьківщину, в матеріалі ТСН.ua

Нагадаємо, кому надається статус тимчасового захисту.

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Отримати статус тимчасового захисту можуть громадяни України, які залишили територію України через війну, особи з іншим громадянством, які легально проживали на території України, або особи без громадянства, які можуть довести, що вони легально проживали в Україні на підставі чинного дозволу на постійне проживання.

Тимчасовий захист на відміну від статусу біженця не обмежує вибір місця та країни проживання. Тому українці зі статусом тимчасового захисту можуть виїжджати за межі за межі країни, де вони його отримали в будь-яку іншу країну, зокрема повертатися до України. Отже, переселенець з тимчасовим захистом може повернутися до України у будь-який час.

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