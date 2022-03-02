Мариуполь 14 часов под обстрелами, люди на грани гуманитарной катастрофы

В городе пытаются восстановить водоснабжение и свет.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявляет, что город как в блокаде, из- за постоянных обстрелов не всегда удается своевременно возобновлять поставки коммунальных услуг, которые перебивают.

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Он уверяет, что в городе ситуация очень трудная, ведь 7 дней враги атакуют. «К сожалению, вражеские российские войска 14 часов вели беспощадный обстрел жилых массивов левобережного района городов Мариуполя. Колоссальные разрушения жилой инфраструктуры, много раненых и, к сожалению, много убитого мирного населения – женщины, дети, пожилые люди. Идет полномасштабная война и геноцид украинского народа. Пока я это могу назвать с полной ответственностью. Сейчас мы живем практически в блокаде, бьют по критически важной инфраструктуре, лишают нас возможности обеспечить качественное электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение», – отмечает мэр.

Он заверил, что все коммунальщики бьются каждый на своем фронте вместе с военными, чтобы у людей было самое необходимое.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о ситуации в городе

«Наши ВСУ, нацгвардия, полк "Азов", морская пехота, механизированная бригада бьются отчаянно, в глазах их ярость и успех победы, они не сдают ни одного рубежа, дерутся за нашу родину за город Мариуполь. Войска противника стягиваются с западного и северо-западного направлений, мы готовы их встречать и сражаться до последнего патрона», — говорит он.