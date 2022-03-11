Мариуполь продолжают защищать: в городе уничтожают целые подразделения врага

Украинские защитники продолжают защищать город от врагов.

Украинские защитники в Мариуполе уничтожают целые подразделения российских оккупантов. Город практически очищен от захватчиков.

Об этом сообщил Андрей Белецкий.

Украинские защитники продолжают защищать город от врагов.

"Целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одной БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных России. Время решительных действий наступило", — сообщил Белецкий.

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