Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Мариуполь продолжают защищать: в городе уничтожают целые подразделения врага

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мариуполь продолжают защищать: в городе уничтожают целые подразделения врага

Associated Press

Украинские защитники продолжают защищать город от врагов.

Украинские защитники в Мариуполе уничтожают целые подразделения российских оккупантов. Город практически очищен от захватчиков.

Об этом сообщил Андрей Белецкий.

Украинские защитники продолжают защищать город от врагов.

"Целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одной БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных России. Время решительных действий наступило", — сообщил Белецкий.

Читайте также:

Выступление Владимира Зеленского перед польским Сеймом

Выступление Владимира Зеленского перед польским Сеймом
Следующая публикация