Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Массированная ночная атака РФ: сколько дронов сбила ПВО над Украиной

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
657
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Массированная ночная атака РФ: сколько дронов сбила ПВО над Украиной

Дроны-камикадзе / Фото: ТСН.ua

Всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА.

В ночь на 5 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось сбить 24 из 29 БПЛА.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Согласно информации, запускали дроны с южного направления (мыс Чауда — Крым). Всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 октября на Полтавщине в городе Миргород раздался взрыв.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
657
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация