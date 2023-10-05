Массированная ночная атака РФ: сколько дронов сбила ПВО над Украиной

В ночь на 5 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось сбить 24 из 29 БПЛА.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

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Согласно информации, запускали дроны с южного направления (мыс Чауда — Крым). Всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 октября на Полтавщине в городе Миргород раздался взрыв.

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