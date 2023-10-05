Масована нічна атака РФ: скільки дронів збила ППО над Україною

У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося збити 24 із 29 БПЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Відповідно до інформації, запускали дрони із південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим). Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня на Полтавщині у місті Миргород пролунав вибух.

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