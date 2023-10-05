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Масована нічна атака РФ: скільки дронів збила ППО над Україною

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Масована нічна атака РФ: скільки дронів збила ППО над Україною

Дрони-камікадзе / Фото: ТСН.ua

Усього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА.

У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося збити 24 із 29 БПЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Відповідно до інформації, запускали дрони із південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим). Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА. 

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня на Полтавщині у місті Миргород пролунав вибух. 

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