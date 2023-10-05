Синоптики оновили прогноз погоди на 5 жовтня

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, тільки у східних областях місцями може пройти невеликий дощ,

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень +14...19°С. На півдні +20...25°С. На високогір'ї Карпат +10...15°С.

У Києві та Київській області буде сухо. Температура у столиці вдень +17...19°С.

Раніше синоптики ошелешили новим прогнозом на жовтень і заявили, що бабиного літа в Україні не буде.