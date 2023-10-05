Синоптики обновили прогноз погоды на 5 октября

Сегодня, 5 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, только в восточных областях местами может пройти небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +14...19°С. На юге +20...25°С. На высокогорье Карпат +10...15°С.

В Киеве и в Киевской области будет сухо. Температура в столице днем +17…19°С.

Ранее синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь и заявили, что бабьего лета в Украине не будет.