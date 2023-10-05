Курс валют на 5 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта подорожала.
Национальный банк Украины на 5 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,6 грн. Курс доллара вырос на 1 копейку.
Об этом сообщает НБУ.
Евро в сутки подскочил сразу на 10 копеек и стоит 38,42 грн.
Официальный курс польского злотого повысился на 2 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,3 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 38,8 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,25 – 38,85 грн
"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,10 грн
"ПУМБ" – 37,50 – 38,20 грн
"УкрСиббанк" — 37,50 — 38,10 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
"Ощадбанк" – 39,95 – 40,95 грн
"Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн
"ПУМБ" – 39,80 – 40,60
"УкрСиббанк" — 39,40 — 40,40 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн
"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн
"Укрэксимбанк" – 8,35 – 8,70 грн
"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн
Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в октябре. Отмечается, что второй месяц осени не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке.