ВСУ продвинулись под Бахмутом: аналитики сообщили, где есть успехи

Силы обороны продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись восточнее Новопрокоповки и достигли частичного успеха к западу от Роботиного.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Силы обороны продолжали наступательные деяния в районе Бахмута и продвинулись вперед. В частности, достигли частичного успеха возле Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута). Корреспондент кремлевского издания "Известия" утверждал, что украинские силы удерживают позиции в радиусе 40 метров от железнодорожного полотна вблизи Клищиевки, а российские военные блоггеры сообщили, что Силы обороны возобновили бронетехнические штурмы вблизи Клищиевки и Андреевки в направлении железнодорожного транспорта.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ безуспешно пытались отразить утраченные позиции у Григорьевки и Андреевки. Российские источники утверждали, что 3 и 4 октября российские войска совершили контратаку под Андреевкой, а МО РФ опубликовало кадры, на которых на Соледарском направлении действует неустановленное подразделение 106-й гвардейской воздушно-десантной бригады.

Российские войска продолжали наступление на линии Авдеевка-Донецк, но 4 октября не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Марьинки и Красногоровки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины закрепляются на рубежах вблизи Вербового Запорожской области. В свою очередь, российские оккупанты находятся в обороне.

С передовой вернулся корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, который рассказал о ситуации на фронте и о ходе контрнаступления на Запорожском направлении.

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