ЗСУ просунулися під Бахмутом: аналітики повідомили, де є успіхи

Сили оборони продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і 4 жовтня незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на схід від Новопрокопівки та досягли часткового успіху на захід від Роботиного.

Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).

Сили оборони продовжували наступальні дії в районі Бахмута і просунулися вперед. Зокрема, досягли часткового успіху біля Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Кореспондент кремлівського видання "Известия" стверджував, що українські сили утримують позиції в радіусі 40 метрів від залізничного полотна поблизу Кліщіївки, а російські військові блогери повідомили, що Сили оборони відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки в напрямку залізничної колії.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що 3 і 4 жовтня російські війська здійснили контратаку під Андріївкою, а МО РФ опублікувало кадри, на яких на Соледарському напрямку діє невстановлений підрозділ 106-ї гвардійської повітряно-десантної бригади.

Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка-Донецьк, але 4 жовтня не просувалися. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Мар’їнки і Красногорівки.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні.

З передової повернувся кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, який розповів про ситуація на фронті та про перебіг контрнаступу на Запорізькому напрямку.

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