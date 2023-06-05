Минобороны РФ заявляет об уничтожении РДК на Белгородщине: правда ли это

В России Минобороны в обращениях 4 и 5 июня заявили, что неоднократно отражала атаки "диверсантов" на Новую Таволжанку в Белгородской области РФ. Против группы были уничтожены авиацией. Однако эта информация оказалась очередной российской манипуляцией, поскольку РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку.

Об этом пишет "Униан".

Как отмечается, Минобороны утверждает, что две группы диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Новая Таволжанка. Вроде бы военные форсировали реку.

"Они были уничтожены ударами авиации и артиллерии, ликвидированы более 10 террористов", – говорится в своде Минобороны РФ.

Там также добавили, что с террористами борется армия РФ и ФСБ. О том, что вторжение в область украинских войск — это фейк, заявил оперативный штаб Белгородщины.

В то же время РДК действительно занял Новую Таволжанку и взял группу российских военных в плен. Добровольческий корпус утверждает, что населенный пункт остается под их контролем.

"Несмотря на заверения властей, бойцы РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку", – заявили в подразделении.

Напомним, что "Вагнер" призывает жителей Белгородщины выезжать из области.

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