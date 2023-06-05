В Мариуполе прогремел мощный взрыв (фото)

В оккупированном россиянами Мариуполе раздался мощный взрыв. Там работает противовоздушная оборона.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра города Петр Андрющенко.

"В районе Азовстали сильный взрыв. Также зафиксирована работа ПВО. Детали впоследствии", — подчеркнул Андрющенко.

Он также обнародовал комментарии местных жителей, которые не на шутку испугались взрыва и пишут о том, что "повсюду слышна работа ПВО".

"Пока не подвезли окончательную методику для пропагандистов, в Мариупольских пабликах одновременно ничего "не произошло": ПВО сбило беспилотник, разминирование, что-то упало на строительстве. На самом деле, зафиксирована работа ПВО прямо из жилого массива на Правом берегу Кальмиуса напротив Азовстали. Для начала", — добавил советник мэра города.

Напомним, что жителей временно оккупированного Мариуполя предупреждают о начале составления списков для эвакуации.

Читайте также: