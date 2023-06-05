Украина готова принять Китай как посредника в переговорах с РФ – Резников назвал условие

Алексей Резников объяснил, при каких условиях Китай может стать посредником в завершении войны в Украине.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Китай может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной касательно войны, если Пекин заставит Кремль вывести войска с оккупированных территорий.

Об этом министр обороны рассказал в интервью The Straits Times.

"Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они покажут нам жест доброй воли и выведут свои Вооруженные силы с территории Украины. После этого мы будем считать, что этот переговорщик имеет влияние на Россию. Если нет, извините, по какой (причине - ред.) мы будем сидеть и тратить время?", – заявил Резников.

Алексей Резников также отметил, что Китай имеет реальное влияние на Россию и может убедить Путина прекратить эту кровопролитную войну.

"Но это больше надежда, чем вера", — добавил он.

Напомним, в Минобороны Китая пообещали расширить военную связь с Киевом.

Читайте также: