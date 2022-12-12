Минометный обстрел Сумщины и постоянный террор Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой области, Черниговщине, Житомирщине, Черкасщине и Киевщине.

Сумская область: сегодня утром – обстрел из миномета в районе окраины г. Середина-Буда Середино-Будской ТГ Шосткинского района. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

Вчера в течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую громаду. Обстрелы повредили частный дом.

Также вчера вечером россияне открывали огонь по Середино-Будской громаде. Без пострадавших.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Шевченко, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Гуляйполе, Железнодорожное, Дорожнянка, Волшебное, Темиревка, Белогорье, Щербаки, Малая Токмачка, Полтавка, Плавни, Павловка.

Поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровская область: ночью страдала от обстрелов Никопольщина, оккупанты били "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией по Никопольской и Марганецкой громадам. Обошлось без жертв. На местах "прилетов" работают представители ГСЧС, детали уточняются.

Харьковская область: за прошедшие сутки вражеские обстрелы были зафиксированы в Купянском, Харьковском, Волчанском и Изюмском районах. По предварительной информации, жертв нет.

В Харьковском районе в с. Глубокое, в результате обстрелов оккупантов горели два дома.

В городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения – наступила на взрывоопасное устройство. Госпитализирован в среднем состоянии.

Луганская область: подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам Новоселовского, Стельмаховки, Песчаного, Невского, Дибровы, Макеевки, Площанки и Червонопоповки.

В оккупированном Довжанском продолжают вырезать шахтное оборудование. Ситуация в области сложная.

Донецкая область: ночью — ракетный обстрел Константиновки. Повреждены здания бывшей школы и частные дома.

Активные боевые действия вблизи Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Красногоровки. Ситуация в области остается сложной.

За минувшие сутки в Донецкой области: 1 погибший и 3 раненых.

Николаевская область: ночью — минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки враг также наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Вчера вечером в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской громады разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры, жилые дома. Без жертв и пострадавших.

Херсонская область: оккупанты не прекращают удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилья на территории Херсонской области.

По информации ГШ ВСУ, вражеские войска обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Красный маяк, Львово, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Чернобаевку, Антоновку, Днепровский и город Херсон.

Стабильно напряженная ситуация на территории временно оккупированного Генической городской территориальной громады.

На освобожденных территориях Херсона продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь. Область получает гуманитарную помощь, возобновляется электроснабжение.

В Херсон возвращаются – вода, свет и связь

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