В Казахстане из-за проблем с отоплением квартиры изнутри покрылись льдом (видео)

В Казахстане из-за морозов в квартирах образовались сталактиты и сталагмиты со льда.
В Казахстане в городе Костанай в одной из новостроек из-за проблем с отоплением образовались сталактиты и сталагмиты со льда – квартиры покрылись слоем льда.
Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
В квартирах людей выросли сталактиты и сталагмиты высотой несколько метров.
Как пишет издание, в отделе строительства города сообщили, что с подрядчиком расторгли договор из-за невыполнения им обязательств, а дом передали на хранение другой фирме.
Местный орган исполнительной власти пообещал, что к 13 декабря ремонт будет завершен, а "все дефекты до заселения жильцов будут устранены".
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе нет ни тепла, ни света, люди продолжают выживать.
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