В Казахстане из-за проблем с отоплением квартиры изнутри покрылись льдом (видео)

В Казахстане из-за морозов в квартирах образовались сталактиты и сталагмиты со льда.

В Казахстане в городе Костанай в одной из новостроек из-за проблем с отоплением образовались сталактиты и сталагмиты со льда – квартиры покрылись слоем льда.

Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

В квартирах людей выросли сталактиты и сталагмиты высотой несколько метров.

Как пишет издание, в отделе строительства города сообщили, что с подрядчиком расторгли договор из-за невыполнения им обязательств, а дом передали на хранение другой фирме.

Местный орган исполнительной власти пообещал, что к 13 декабря ремонт будет завершен, а "все дефекты до заселения жильцов будут устранены".

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе нет ни тепла, ни света, люди продолжают выживать.

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