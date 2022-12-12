У Казахстані через проблеми з опаленням квартири зсередини вкрились льодом (відео)

У Казахстані через морози у квартирах утворилися сталактити та сталагміти з льоду.

У Казахстані в місті Костанай в одній із новобудов через проблеми з опаленням утворилися сталактити та сталагміти з льоду – квартири вкрились шаром льоду.

Про це повідомляє "Sputnik Казахстан".

У квартирах людей виросли сталактити і сталагміти заввишки кілька метрів.

Як пише видання видання, у відділі будівництва міста повідомили, що із підрядником розірвали договір через невиконання ним зобов'язань, а будинок передали на збереження іншій фірмі.

Місцевий орган виконавчої влади пообіцяв, що до 13 грудня ремонт завершать, а "всі дефекти до заселення мешканців усунуть".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі немає ані тепла, ані світла, люди продовжують виживати.

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