Мінометний обстріл Сумщини та постійний терор Херсонщини: як минула ніч у регіонах

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

Сумська область: сьогодні зранку — обстріл з міномету в районі околиці м.Середина-Буда Середино-Будської ТГ Шосткинського району. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Вчора протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду. Обстріли пошкодили приватний будинок.

Також вчора ввечері росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Без постраждалих.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Темирівка, Білогір'я, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Полтавка, Плавні, Павлівка.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровська область: вночі потерпала від обстрілів Нікопольщина, окупанти били "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією по Нікопольській та Марганецькій громадах. Минулося без жертв. На місцях "прильотів" працюють представники ДСНС, деталі уточнюються.

Харківська область: протягом минулої доби ворожі обстріли було зафіксовано у Куп’янському, Харківському, Вовчанському та Ізюмському районах. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Харківському районі в с. Глибоке, внаслідок обстрілів окупантів горіли два будинки.

У місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний пристрій. Госпіталізована в середньому стані.

Луганська область: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах Новоселівського, Стельмахівки, Піщаного, Невського, Діброви, Макіївки, Площанка та Червонопопівки.

У окупованому Довжанську продовжують вирізати шахтне обладнання. Ситуація в області складна.

Донецька область: вночі — ракетний обстріл Костянтинівки. Пошкоджена будівля колишньої школи та приватні будинки.

Активні бойові дії поблизу Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Ситуація в області залишається складною.

За минулу добу на Донеччині: 1 загиблий і 3 поранених.

Миколаївська область: вночі — мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Минулої доби ворог також завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Вчора ввечері внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Без жертв та постраждалих.

Херсонська область: окупанти не припиняють удари по об’єктах цивільної інфраструктури та житлу на території Херсонської області.

За інформацією ГШ ЗСУ, ворожі війська обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Червоний маяк, Львове, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське та місто Херсон.

Стабільно напружена ситуація на території тимчасово окупованої Генічеської міської територіальної громади.

На звільнених територіях Херсонщини продовжується робота, щоб повернути нормальне життя. Область отримує гуманітарну допомогу, відновлюється електропостачання.

До Херсона повертаються – вода, світло та зв’язок

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