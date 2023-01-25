Могут ли вас задержать в случае отказа от повестки: разъяснение адвоката

Если вы отказались брать повестку, есть ли основания для задержания, дает ответ адвокат

Что будет в случае отказа взять повестку, например, при вручении на улице, что будет в таком случае законным, рассказывает адвокат Роман Симутин

Могут ли задержать в случае отказа взять повестку

Если вас остановила полиция с военными для проверки документов, и вдруг выписывают повестку, а вы отказываетесь от ее получения, могут ли вас задержать и депортировать в военкомат?

Задерживать могут только сотрудники полиции для пресечения правонарушения. То, что вы не берете повестку не является правонарушение, поэтому задерживать за совершение правонарушения и составлять протокол, оснований нет.

В каких случаях возможно задержание и кто может это делать

Если вы раньше получили повестку, но не явились в ТЦК. А в ТЦК уже сформировали документы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации (статьи 210 и 210-1 КУоАП) и потребовали полицию задержать и доставить вас в ТЦК. Только в таком случае, согласно ст. 262 КУоАП полиция может задержать вас для доставки в военкомат. То есть могут задержать исключительно при наличии материалов, подтверждающих совершение вами вышеупомянутых админправонарушений.

Такие материалы находятся в основном у участковых, полицейские вряд ли могут их предъявить.

Что делать, если вас незаконно задерживают

Снимайте все на телефон, лучше, когда это сделает кто-то рядом. Включите телефонный диктофон.

Задерживать без требования не имеют права, требуйте ее предъявления. Если нет требования, призовите прохожих и сообщите о незаконном задержании, привлекая таким образом внимание к незаконным действиям полиции.

Сообщите об уголовной ответственности за превышение служебных полномочий, статья 365 УК Украины.

Не выполняйте заранее незаконное распоряжение, отказывайтесь пройти к автомобилю или проехать с указанными лицами.

Если вы это будете делать, вероятнее всего, это отобьет желание вас задерживать. Но если вас задержали, а это возможно только если вы им разрешите, обязательно требуйте составления протокола задержания. Протокол понадобится для обжалования их действий.

И помните, задержание не может превышать 3 часа и эти три часа начинаются с момента, когда к вам подошли, а не с момента доставки в ТЦК. Когда это время истечет, вы можете разворачиваться и уходить.

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