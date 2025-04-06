Мониторинговые каналы сообщили о вылетах вражеских Ту-95мс: когда ждать ракеты

Ту-95мс

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В ночь на 6 апреля 2025 года зафиксированы вылеты около 4 бортов Ту-95мс , взлетевших с аэродрома "Оленья".

Об этом информируют мониторинговые каналы .

Вылет вероятно боевой, а это значит:

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районе Энгельса они будут скорее всего в 03:50 – 04:30.

Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:20 — 05:00.

В районе Каспийского Моря они будут предположительно в 04:50 — 06:00.

Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 05:50 — 07:00.

Время очень приблизительное, с большой погрешностью.

Мониторинговые каналы сообщают, что продолжают следить за вражескими бортами ночью, поэтому точное количество самолетов будет известно ближе к утру.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.