- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Мониторинговые каналы сообщили о вылетах вражеских Ту-95мс: когда ждать ракеты
Россияне могут атаковать Украину ракетами.
В ночь на 6 апреля 2025 года зафиксированы вылеты около 4 бортов Ту-95мс , взлетевших с аэродрома "Оленья".
Об этом информируют мониторинговые каналы .
Вылет вероятно боевой, а это значит:
районе Энгельса они будут скорее всего в 03:50 – 04:30.
Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:20 — 05:00.
В районе Каспийского Моря они будут предположительно в 04:50 — 06:00.
Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 05:50 — 07:00.
Время очень приблизительное, с большой погрешностью.
Мониторинговые каналы сообщают, что продолжают следить за вражескими бортами ночью, поэтому точное количество самолетов будет известно ближе к утру.
Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.