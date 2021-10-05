Мощные обстрелы и пролет вражеского дрона: как прошли сутки на Донбассе

Мощные обстрелы и пролет вражеского дрона: как прошли сутки на Донбассе

Потерь среди наших бойцов нет.

За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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У Лебединского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковское враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в украинской армии появилось устройство, которое электромагнитными импульсами останавливает враждебные дроны с минами и те будто висят в воздухе. Называется это устройство антидронное ружье.

Пока на фронте ждут антидронные ружья, украинские бойцы держат оборону тем, что есть. И с начала недели делать это стало намного легче. Отменены запреты на открытие огня.

ВСУ впервые показали, как используют на Донбассе новейшие антидронные ружья

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