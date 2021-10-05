Потужні обстріли та проліт ворожого дрона: як минула доба на Донбасі

Потужні обстріли та проліт ворожого дрона: як минула доба на Донбасі

Втрат серед наших бійців немає.

Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше стало відомо, що в української армії з’явився пристрій, який електромагнітними імпульсами зупиняє ворожі дрони з мінами й ті ніби висять у повітрі. Називається цей пристрій антидронною рушницею.

Доки на фронті чекають антидронні рушниці, українські бійці тримають оборону тим, що є. І від початку тижня робити це стало набагато легше. Скасовані заборони на відкриття вогню у відповідь.

ЗСУ вперше показали, як використовують на Донбасі новітні антидронні рушниці

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