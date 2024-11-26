Может ли враг захватить Запорожье: генерал озвучил оценку

Николай Маломуж не видит готовности РФ для стратегического наступления на Запорожье, "но все равно нужно готовиться".

Запорожье – это огромный мегаполис с соответствующими возможностями, где сконцентрированы серьезные силы ВСУ. Россия не сможет там организовать даже тактические наступательные операции, тем более – стратегические относительно окружения, захвата города.

Такое мнение генерал армии Украины, экс-глава службы внешней разведки Николай Маломуж выразил в эфире программы "Говорыть Велыкый Львив".

По словам Маломужа, президент России Владимир Путин стремится к выполнению ряда стратегических задач – захвату Донецкой и Луганской областей, продвижения на Харьковщине, движения на Запорожье и на Днепр. Однако российскакя армия не может одновременно наступать по всем секторам. Поэтому на сегодняшний день в приоритете врага – Курахово, Покровск, Часов Яр, Курское направление и частично – операции на Харьковщине, особенно в районе Купянска.

Генерал отметил, что Запорожское направление стало приоритетным для российской армии не только потому, что там сконцентрированы промышленные мощности Украины, а потому, что там есть еще и логистические пути.

"Особенно это железные дороги с востока в Крым, которые были отработаны как логистические стратегические ресурсы с учетом того, что там еще новая железная дорога, которая построена недавно. Это как раз перемещение сил и средств в Запорожскую, Херсонскую области и на Крым, если будут ограничены ресурсы Керченского моста и паромных переправ. Поэтому мы видим, что угроза есть, но сил и средств достаточных сегодня враг не имеет”, – заверил экс-глава СВР.

Он добавил, что враг не сможет скрыть концентрацию сил в 130 тыс. лиц. В то же время на дальних подступах есть определенные российские группировки по 30-40 тыс. лиц, но они не сгенерированы в единую ударную силу.

Кроме того, российским захватчикам еще предстоит держать фронт. Ведь если враг отправится одним наступлением, то украинские войска смогут использовать ситуацию ослабления других фронтов, нанести удары, освободить оккупированные территории и т.д.

"Поэтому сегодня я не вижу готовности РФ для стратегического наступления на Запорожье, но все равно надо готовиться", — отметил Маломуж.

По его словам, на Запорожье, Харьковщине, Днепропетровщине и вокруг Киева следует строить широкоэшелонированные многоярусные укрепления с использованием бетона и т.п. для защиты от российских КАБов, ракетных систем, артиллерии. Такие укрепления в перспективе обеспечат защиту и противник будет видеть, что город ему не взять.

"Я считаю, что Запорожье враг не возьмет. Это, к примеру, не Угледар или другой небольшой город, который находится близко от фронта. Запорожье – это огромный мегаполис, с огромными возможностями, и тем более у нас есть там достаточно серьезные силы. Думаю, враг не сумеет там организовать даже тактических наступательных операций, тем более — стратегических по окружению, захвату", — убежден генерал.

К слову, командир 3-й ОШБр Максим Жорин предположил, что в Запорожской области враг планирует пробить украинскую оборону, "но там не те силы, с которыми можно идти на Запорожье или в Днепр".

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