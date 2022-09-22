Мужчины в Крыму начали получать повестки в армию РФ: детали

Также в Крыму могут "ловить" мужчин прямо на улицах для вручения повесток.

Об этом сообщает организация КрымSOS

"Как стало известно КрымSOS, мужчины во временно оккупированном Крыму начали получать повестки в армию РФ через сайт госуслуг. Если человек несколько дней не будет посещать личный кабинет на сайте госуслуг, повестка будет автоматически считаться полученной", — рассказал глава правления КрымSOS Алексей Тильненко.

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Кроме того, есть информация, что представители силовых оккупационных структур могут патрулировать улицы городов и искать мужчин призывного возраста для вручения повесток.

Организация отмечает, что решение о частичной мобилизации, о которой диктатор Путин объявил 21 сентября, распространяется также на оккупированные территории, являющиеся военным преступлением. Принудительная мобилизация запрещена Женевской конвенцией.

"Принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях, направленных против их собственного государства запрещено Гаагским положением. Также это нарушение законов и обычаев войны, согласно Уголовному кодексу Украины", — отмечается в сообщении.

Напомним, мобилизация в России может привести к свержению Путина, заявили в Минобороны Словакии.

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