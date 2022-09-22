Даниэль Салем неожиданно обратился к Тине Кароль: "Ты – посол моего сердца"

Актер и телеведущий Даниэль Салем показал, как певица Тина Кароль помогла ему с побратимами.

С начала полномасштабной войны ведущий Даниэль Салем защищает Украину на передовой, а певица Тина Кароль – в тылу.

В частности, исполнительница вместе со своим фондом помогает и украинским защитникам. В своем Instagram Салем опубликовал короткий ролик, где поблагодарил Кароль.

Даниэль поделился, что певица приобрела для него и его собратьев пикап.

"Разведгруппа "12 друзей Оушена" очень благодарна Тине Кароль и ее фонду за такой босяцкий подгон. Слава Украине! Тина, спасибо!" – отметил Салем.

Вместе с тем, ведущий поблагодарил Тину за то, что она защищает Украину на культурном фронте.

"Тина Кароль, моя водолей, люблю, обнимаю, спасибо! За то, что ты своими поступками, песнями – ты объединяешь Украину, мотивируешь бойцов, которые защищают нашу родную Украину каждый день. Я всегда тебе говорил, что ты – посол сердца! Свободны! Непокоренные! Спасибо всем тем, кто присоединился к сбору, обожаю вас и жму вам руку ! Ваша помощь поможет нам подготовить эту малышку для боевых задач!" – отметил Салем.

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