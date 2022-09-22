Даніель Салем неочікувано звернувся до Тіни Кароль: "Ти – посол мого серця"

Актор та телеведучий Даніель Салем показав, як співачка Тіна Кароль допомогла йому з побратимами.

Від початку повномасштабної війни ведучий Даніель Салем захищає Україну на передовій, а співачка Тіна Кароль – в тилу.

Зокрема, виконавиця разом зі своїм фондом допомагає й українським захисникам. Так, у своєму Instagram Салем опублікував короткий ролик, де подякував Кароль.

Даніель поділився, що співачка придбала для нього та його побратимів пікап.

"Розвідгрупа "12 друзів Оушена" дуже вдячна Тіні Кароль та її фонду за такий босяцький підгон. Слава Україні! Тіно, дякую!" – зазначив Салем.

Разом з тим, ведучий подякував Тіні за те, що вона захищає Україну на культурному фронті.

"Тіно Кароль, моя водолій, люблю, обіймаю, дякую! За те, що ти своїми вчинками, піснями - ти об'єднуєш Україну, мотивуєш бійців, які захищають нашу рідну Україну щодня. Я завжди тобі казав, що ти - посол серця! Вільні! Нескорені! Дякую всім тим, хто приєднався до зборів, обожнюю вас і тисну вам руку ! Ваша допомога допоможе нам підготувати цю малу для бойових завдань!" – зазначив Салем.

Читайте також: