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На опорах Крымского моста появились трещины (фото)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1794
Время на прочтение
1 мин
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На опорах Крымского моста появились трещины (фото)

На Крымском мосту появились трещины

Повреждения охватывают всю длину столбов

На двух опорах Крымского моста появились две вертикальные трещины. Они охватывают всю длину стопов.

Фото с подтверждением этого опубликовал активист Сергей Стерненко.

"Крымский мост. Выглядит надежно", — подписал активист.

Ранее специалисты утверждали, что опоры Керченского моста не способны выдержать даже погрузку пустой железнодорожной ветви, не говоря уже о запуске складов.

На Крымском мосту появились трещины / ©
На Крымском мосту появились трещины
На Крымском мосту появились трещины / ©
На Крымском мосту появились трещины

Отметим, по мнению эксперта, Крым можно уволить путем осады. Для этого необходимо разрушить Крымский мост, а также обеспечить огневой контроль ВСУ над полуостровом и близлежащими территориями, в частности, на море. Но для этого нужно дальнобойное оружие и средства поражения.

В то же время Жданов подтвердил, что ракеты Tomahawk и ATACMS могут уничтожить Крымский мост. Однако Украине их пока не дают.

Между тем, Украина может освободить оккупированный полуостров еще до осени, впрочем, все будет зависеть от военной помощи.

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Дата публикации
Просмотры
1794
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