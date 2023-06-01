На опорах Крымского моста появились трещины (фото)

Повреждения охватывают всю длину столбов
На двух опорах Крымского моста появились две вертикальные трещины. Они охватывают всю длину стопов.
Фото с подтверждением этого опубликовал активист Сергей Стерненко.
"Крымский мост. Выглядит надежно", — подписал активист.
Ранее специалисты утверждали, что опоры Керченского моста не способны выдержать даже погрузку пустой железнодорожной ветви, не говоря уже о запуске складов.
Отметим, по мнению эксперта, Крым можно уволить путем осады. Для этого необходимо разрушить Крымский мост, а также обеспечить огневой контроль ВСУ над полуостровом и близлежащими территориями, в частности, на море. Но для этого нужно дальнобойное оружие и средства поражения.
В то же время Жданов подтвердил, что ракеты Tomahawk и ATACMS могут уничтожить Крымский мост. Однако Украине их пока не дают.
Между тем, Украина может освободить оккупированный полуостров еще до осени, впрочем, все будет зависеть от военной помощи.
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