На опорах Крымского моста появились трещины (фото)

На двух опорах Крымского моста появились две вертикальные трещины. Они охватывают всю длину стопов.

Фото с подтверждением этого опубликовал активист Сергей Стерненко.

"Крымский мост. Выглядит надежно", — подписал активист.

Ранее специалисты утверждали, что опоры Керченского моста не способны выдержать даже погрузку пустой железнодорожной ветви, не говоря уже о запуске складов.

На Крымском мосту появились трещины

На Крымском мосту появились трещины

Отметим, по мнению эксперта, Крым можно уволить путем осады. Для этого необходимо разрушить Крымский мост, а также обеспечить огневой контроль ВСУ над полуостровом и близлежащими территориями, в частности, на море. Но для этого нужно дальнобойное оружие и средства поражения.

В то же время Жданов подтвердил, что ракеты Tomahawk и ATACMS могут уничтожить Крымский мост. Однако Украине их пока не дают.

Между тем, Украина может освободить оккупированный полуостров еще до осени, впрочем, все будет зависеть от военной помощи.

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