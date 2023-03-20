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На территории Беларуси зафиксировали эшелон с танками – "Беларускі Гаюн"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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3027
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На территории Беларуси зафиксировали эшелон с танками – "Беларускі Гаюн"

Фото: Минобороны Беларуси

На территории Беларуси продолжают находиться военная техника и солдаты России.

Россия и Беларусь снова продлили совместные военные учения Вооруженных сил по меньшей мере до 27 марта. В минувшие выходные, 18-19 марта, россияне на территории Беларуси продолжили применять авиацию. Больших перемещений российских войск по территории Беларуси в течение всей предыдущей недели не фиксировалось.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Активность авиации:

  • наблюдалась на аэродромах "Мачулищи", "Барановичи" и "Лунинец". Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ;
  • из аэродрома "Мачулищи" фиксировался взлет самолета МиГ-31К ВКС РФ.

Активность на железной дороге:

  • на станции "Помыслище" замечен эшелон ВС РФ с танками (около 20 Т-72Б3 и Т-90).

Перемещение по дорогам:

  • крупных колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) не выявлено. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ фиксировались в Минске, Бресте, Мозыре и на отдельнх участках трассы М3;
  • крупных колонн с техникой ВС РБ (10+ единиц) также не выявлено. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ фиксировались в Минске, Гомеле и на отдельных участках трасс М4, М8.

Также нет данных об изменении численности группировки Вооруженных сил РФ в Беларуси.

Напомним, Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут", которое будет искать по стране "диверсантов".

Политконсультант Дмитрий Васильев рассказал, что российские оккупанты хотят сделать провокацию на границе с Украиной. Вовлеченным в это будет пропагандист Соловьев.

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Дата публикации
Просмотры
3027
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