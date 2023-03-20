На территории Беларуси зафиксировали эшелон с танками – "Беларускі Гаюн"

На территории Беларуси продолжают находиться военная техника и солдаты России.
Россия и Беларусь снова продлили совместные военные учения Вооруженных сил по меньшей мере до 27 марта. В минувшие выходные, 18-19 марта, россияне на территории Беларуси продолжили применять авиацию. Больших перемещений российских войск по территории Беларуси в течение всей предыдущей недели не фиксировалось.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Активность авиации:
- наблюдалась на аэродромах "Мачулищи", "Барановичи" и "Лунинец". Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ;
- из аэродрома "Мачулищи" фиксировался взлет самолета МиГ-31К ВКС РФ.
Активность на железной дороге:
- на станции "Помыслище" замечен эшелон ВС РФ с танками (около 20 Т-72Б3 и Т-90).
Перемещение по дорогам:
- крупных колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) не выявлено. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ фиксировались в Минске, Бресте, Мозыре и на отдельнх участках трассы М3;
- крупных колонн с техникой ВС РБ (10+ единиц) также не выявлено. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ фиксировались в Минске, Гомеле и на отдельных участках трасс М4, М8.
Также нет данных об изменении численности группировки Вооруженных сил РФ в Беларуси.
Напомним, Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут", которое будет искать по стране "диверсантов".
Политконсультант Дмитрий Васильев рассказал, что российские оккупанты хотят сделать провокацию на границе с Украиной. Вовлеченным в это будет пропагандист Соловьев.
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