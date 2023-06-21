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На востоке Украины объявлена воздушная тревога – карта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1031
Время на прочтение
1 мин
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На востоке Украины объявлена воздушная тревога – карта

На востоке Украины объявлена воздушная тревога. / Фото: ТСН.ua

Жителей призывают находиться в укрытиях.

Сегодня, 21 июня, в ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога.

В частности, сирена раздается в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Неспокойно также во временно оккупированном Крыму.

На востоке Украины объявлена воздушная тревога – карта. / ©
На востоке Украины объявлена воздушная тревога – карта.

Пройдите в укрытия и не пренебрегайте сигналами об опасности.

Напомним, оккупационная "администрация" Запорожской области усилила так называемые контрдиверсионные меры во временно захваченной Васильевке.

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1031
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