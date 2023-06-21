На востоке Украины объявлена воздушная тревога – карта. / ©

Жителей призывают находиться в укрытиях.
Сегодня, 21 июня, в ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога.
В частности, сирена раздается в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Неспокойно также во временно оккупированном Крыму.
Пройдите в укрытия и не пренебрегайте сигналами об опасности.
Напомним, оккупационная "администрация" Запорожской области усилила так называемые контрдиверсионные меры во временно захваченной Васильевке.
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