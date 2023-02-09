Над Николаевской областью приземлили один из вражеских "шахедов"

Во время массированной атаки российских оккупантов дронами-камикадзе на Николаевщине удачно сработало ПВО.

Вечером в четверг, 9 февраля, во время массированной атаки российских оккупантов беспилотниками иранского производства в Николаевской области удачно сработала украинская оборона. Один из "мопедов" удалось приземлить.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Минус один "мопед"! Готовы и других встретить!" – написал он в Telegram-канале.

Ранее главный полицейский Николаевщины сообщил, что российские оккупанты запустили несколько групп иранских дронов Shahed 136.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил о вероятной атаке беспилотниками на территории области.

Из-за вылета вражеских дронов-камикадзе в восточных и южных областях объявлена воздушная тревога.

Напомним, Иран, похоже, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.

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