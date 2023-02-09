Над Миколаївською областю приземлили один із ворожих "шахедів"

Під час масованої атаки російських окупантів дронами-камікадзе на Миколаївщині вдало спрацювала ППО.

Увечері в четвер, 9 лютого, під час масованої атаки російських окупантів безпілотниками іранського виробництва у Миколаївській області вдало спрацювала українська притиповітряна оборона. Один із "мопедів" вдалося приземлити.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

"Мінус один "мопед"! Готові і інших зустріти!" - написав він в Telegram-каналі.

Раніше головний поліцейський Миколаївщини повідомив, що російські окупанти запустили кілька груп іранських дронів Shahed 136.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив про ймовірну атаку безпілотниками на території області.

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Через виліт ворожих дронів-камікадзе у східних та південних областях оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, Іран, схоже, модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

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