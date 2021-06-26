Названо имя украинского защитника, погибшего на Донбассе

Названо имя украинского защитника, погибшего на Донбассе

Военный получил осолкове ранения, которое оказалось несовместимым с жизнью.

На Донбассе в ООС во время несения службы от пуль поддерживаемых Россией боевиков погиб украинский военный Андрей Гонар. Оккупанты вели огонь из гранатометов и минометов.

Об этом сообщается на странице 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

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Там рассказали, что старший солдат Андрей Гонар, который также был старшим водителем мотопехотной роты, получил осколочное ранение во время обстрела боевиков вблизи Песков. От полученных ранений боец умер.

В бригаде говорят, что погибший был родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. В ряды 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского он присоединился в июне прошлого года.

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Командование бригады и весь личный состав выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего военного.

Напомним, в Донбассе 26 июня вблизи населенного пункта Пески от пуль боевиков погиб украинский военный. Защитник получил осколочное ранение, которое, к сожалению, было несовместимо с жизнью.

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