Не дошли до Молдовы километр: на границе поймали группу уклонистов

Нарушители пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.
На границе Украины задержали восемь уклонистов, пытавшихся незаконно прибыть на территорию Молдовы.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Восемь украинцев, воспользовавшись услугами Интернет-мессенджера, планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.
"Проложение маршрута организатором стоило от 40 до 80 тыс. гривен с каждого. Остановили мужчин в километре от границы. На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд", — сообщили пограничники.
Напомним, пограничники задержали двух закарпатских "разведчиков" (фото, видео).
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