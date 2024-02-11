Не дошли до Молдовы километр: на границе поймали группу уклонистов

На границе Украины задержали восемь уклонистов, пытавшихся незаконно прибыть на территорию Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Восемь украинцев, воспользовавшись услугами Интернет-мессенджера, планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.

"Проложение маршрута организатором стоило от 40 до 80 тыс. гривен с каждого. Остановили мужчин в километре от границы. На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд", — сообщили пограничники.

Напомним, пограничники задержали двух закарпатских "разведчиков" (фото, видео).

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