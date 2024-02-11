Не дійшли до Молдови кілометр: на кордоні спіймали групу ухилянтів

Порушники намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.
На кордоні України затримали вісім ухилянтів, які намагалися незаконно прибути на територію Молдови.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Восьмеро українців , скориставшись послугами Інтернет-месенджеру, планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.
"Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тис. гривень з кожного. Зупинили чоловіків за кілометр від кордону. На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - повідомили прикордонники.
Нагадаємо, прикордонники затримали двох закарпатських "розвідників" (фото, відео).
Читайте також: