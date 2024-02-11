Не дійшли до Молдови кілометр: на кордоні спіймали групу ухилянтів

На кордоні України затримали вісім ухилянтів, які намагалися незаконно прибути на територію Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Восьмеро українців , скориставшись послугами Інтернет-месенджеру, планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.

"Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тис. гривень з кожного. Зупинили чоловіків за кілометр від кордону. На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, прикордонники затримали двох закарпатських "розвідників" (фото, відео).

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