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Не дійшли до Молдови кілометр: на кордоні спіймали групу ухилянтів

Не дійшли до Молдови кілометр: на кордоні спіймали групу ухилянтів

Не дійшли до Молдови кілометр: на кордоні спіймали групу ухилянтів

Ухилянти, яких затримали на українсько-молдовському кордоні / Фото: скриншот

Порушники намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

На кордоні України затримали вісім ухилянтів, які намагалися незаконно прибути на територію Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.  

Восьмеро українців , скориставшись послугами Інтернет-месенджеру, планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону. 

"Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тис. гривень з кожного. Зупинили чоловіків за кілометр від кордону. На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, прикордонники затримали двох закарпатських "розвідників" (фото, відео).

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