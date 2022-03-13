"Не может защитить страну-основательницу": Данилов подверг сомнению дееспособность ООН

Секретарь СНБО упрекнул организацию в отсутствии помощи.

Организация объединенных наций вряд ли будет существовать в нынешнем виде после завершения войны России против Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона UA вместе на украинских телеканалах.

"После этой войны, в которой мы обязательно одержим победу, будет ли существовать ООН в том виде, в каком она сегодня существует, у меня большой вопрос. Почему? Потому что наша страна является основателем ООН, и если ООН не может защитить на сегодняшний день страну-основательницу, то что они вообще могут? Мир превратился в такую ситуацию, когда они пугаются тех людей, которых вообще не нужно пугаться", — заявил Данилов.

Он добавил, что согласно данным всех разведок, российские захватчики должны были захватить Киев за 3-4 дня, поэтому международные партнеры и начали уезжать из столицы еще до начала наступления.

"Единственный, кто не испугался – это наш народ. Мы выстояли", — подчеркнул он.

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