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Ночь в Харькове прошла спокойно, под обстрелами были районы области - ОВА

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Ночь в Харькове прошла спокойно, под обстрелами были районы области - ОВА

Ночью российские захватчики обстреляли четыре района Харьковской области.

Прошлой ночью в Харькове было спокойно, удары врага не зафиксированы. Однако российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области – пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе утром, 2 августа, оккупанты попали в одно из производств – разрушенные здания и мощности.

Ночью оккупанты обстреляли с. Циркуны, Харьковского района, поврежден жилой дом.

Несколько раз наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения.

В Богодуховском районе в результате вражеских обстрелов повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар.

На линии столкновения продолжаются боевые действия.

"Наши защитники продолжают держать свои позиции и уничтожать живую силу и технику врага. За прошедшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов", — отметил Синегубов.

Напомним, оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 и "Смерчами".

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