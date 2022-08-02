Эвакуация из Энергодара временно невозможна — мэр

Эвакуация из оккупированного Энергодара Запорожской области временно невозможна. После продолжительного дождя проехать в Запорожье объездной дорогой возле Каменского физически нельзя.

Об этом 2 августа сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

В ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет, подчеркнул он.

"Дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта", — написал Орлов.

Напомним, в Энергодаре прямо перед гостиницей ОП ЗАЭС раздалось несколько взрывов, после чего вспыхнул пожар. В воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице.

Верещук: Эвакуация из Донетчины – обязательна

Читайте также: