Евакуація з Енергодара тимчасово неможлива - мер

Дорогу сильно розмило після зливи.
Евакуація з окупованого Енергодара Запорізької області тимчасово неможлива. Після тривалого дощу проїхати до Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично не можна.
Про це 2 серпня повідомив міський голова Дмитро Орлов.
Найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає, підкреслив він.
"Дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту", - написав Орлов.
Нагадаємо, в Енергодарі прямо перед готелем ВП ЗАЕС пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. У повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю.
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