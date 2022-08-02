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Евакуація з Енергодара тимчасово неможлива - мер

Евакуація з Енергодара тимчасово неможлива - мер

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Евакуація з Енергодара тимчасово неможлива - мер

Скриншот із відео

Дорогу сильно розмило після зливи.

Евакуація з окупованого Енергодара Запорізької області тимчасово неможлива. Після тривалого дощу проїхати до Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично не можна

Про це 2 серпня повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає, підкреслив він.

"Дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту", - написав Орлов.

Нагадаємо, в Енергодарі прямо перед готелем ВП ЗАЕС пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. У повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю.

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