Ніч у Харкові минула спокійно, під обстрілами були райони області - ОВА

Минулої ночі у Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано. Однак російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області – постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі зранку, 2 серпня, окупанти влучили в одне із виробництв – зруйновані будівлі та потужності.

Вночі окупанти обстріляли с. Циркуни, Харківського району, пошкоджений житловий будинок.

Кілька разів завдавали удари і по Черкаським Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.

У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога. Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300 і "Смерчами".

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