Ночная атака беспилотников: Игнат рассказал детали

Российские оккупанты 7 января атаковали Украину, запустив дроны-камикадзе по нескольким направлениям.

Ночную атаку прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Типичная атака, не отличается показатель от 5 числа. Фактически, одинаковая картинка. 21 дрон уничтожен. К сожалению, не все. Враг меняет акценты атаки на прифронтовые территории. Не всегда дроны летят на Хмельнитчину или дальше на запад. А вот Херсонщина в прошлые дни была атакована дронами, Днепропетровская область, когда попало в жилой дом, и так далее. Поэтому такой процент типичен для уничтожения ударных БПЛА. Привлекались мобильные огневые группы сил обороны. Они сейчас являются той основной, которая уничтожает вражеские БПЛА, именно на них рассчитываем для того, чтобы экономить наши зенитные управляемые ракеты, которые достаточно дефицитны для нас при таких массированных атаках, которые были 29 и 2 числа. Нам нужно рационально использовать вооружение, которое нам поставляют западные партнеры, это мы всегда подчеркиваем", — сказал он.

Напомним, в ночь на 7 января 2024 года российские военные атаковали территорию Украины 28 "Шахедами", а также управляемыми ракетами С-300. Основные направления удара – юг и восток.

Военные уточнили, что ударные дроны силы РФ запускали из Приморско-Ахтарского района, а управляемые ракеты С-300 – с оккупированной части Донбасса.

21 вражеский БПЛА уничтожила ПВО.

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