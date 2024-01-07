Всероссийские свалки: как РФ использует оккупированные территории Украины

Россия планирует построить на территории так называемой " ЛНР " шесть всероссийских свалок.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Оккупационная "власть" намерена возвести свалки к 2030 году.

"С мусорными свалами дела будут идти быстрее. Еще в марте прошлого года захватчики заявили по предстоящему строительству шести всероссийских мусорных свалок в так называемой "ЛНР". Сейчас обозначили сроки – до 2030 года. На пять лет быстрее, чем жилье. Такие приоритеты", - написал он.

По его словам, предварительно отходы будут перерабатываться в Луганске, Северодонецке и Антраците, а мусороперегрузочные станции собираются произвести в Белокуракино, Краснодоне и Первомайске.

"Еще непонятно, где будет хуже с экологией. На территории России такого места не нашлось", — отметил он.

Напомним, РФ в так называемой "ЛНР" хочет поставить на "военный учет" 16-летних парней.

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