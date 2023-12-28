РФ в так называемой "ЛНР" хочет поставить на "военный учет" 16-летних парней

С 10 января 2024 года на оккупированной территории Луганской области заработают "комиссии", которые будут брать на "военный учет" подростков.

В так называемой "ЛНР" оккупанты хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей. На это было отведено три месяца.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Оккупационная администрация наделила так называемые "комиссии" широкими "полномочиями", чтобы те успели справиться до 31 марта — когда в РФ завершатся выборы президента.

"Также будут выявлять и старших мужчин, которых со времена оккупации миновали военкоматы — их будут ставить на учет до 31 декабря", — говорит Лысогор.

По его словам, к этой работе были привлечены также предприятия, учреждения и организации, чтобы получать необходимые персональные данные мужчин. Учебные заведения, в частности, должны обеспечить срочную явку юношей к "военным комитетам".

"В то же время далеко не в каждом населенном пункте так называемой ЛНР есть необходимое количество врачей узких специальностей", — сообщил глава ОВА.

Соответственно, на медицинские осмотры мужчин будут отправлять в соседние районы, а жителям Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Сватово и Троицкого – приказано стать на военный учет в других городах.

Напомним, ранее подросток Богдан Ермохин из оккупированного Мариуполя записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой.

Весной 2022 года парень был вывезен из Мариуполя и отдан в приемную семью в Московской области России. В начале 2023 он попытался самостоятельно вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали россияне. В ноябре 2023 стало известно, что Ермохина обязали явиться в подмосковный военкомат в декабре 2023 года, когда ему исполнится 18 лет. После этого парень обратился к президенту Украины за помощью.

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